Yılbaşı Öncesi Huzur Uygulaması
1 saat önce
Yılbaşı öncesinde tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da çok sayıda polis ekibinin katılımı ile huzur operasyonu gerçekleştirildi.
Yılbaşı
öncesinde tüm yurtta olduğu gibi Malatya
'da da çok sayıda polis ekibinin katılımı ile huzur operasyonu gerçekleştirildi. Türkiye
Güven Huzur
Uygulaması kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü
bünyesindeki 631 polisin katılımı ile kentte bir çok noktada denetim gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında 3 bin 811 sorgulanırken aranması olan 2 şüpheli yakalandı. 141 aracın kontrol edildiği denetimlerde 2 araç sürücüsüne ise 341 TL para cezasının kesildiği belirtildi. Bu arada kontrol edilen bir araçta ise 1 adet ruhsatsız tüfek ile 13 adet tüfek kartuşu da ele geçirildi.
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ile Battalgazi
ve Yeşilyurt
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 24 saat boyunca süren uygulamalarda 2 bin 799 şahsın sorgulandığı belirtildi. Bu uygulamada da bir adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 gram narkotik maddenin de ele geçirildiği ifade edildi. Uygulamalar da kontrol edilen 400 araçtan ise 18 araç sürücüsüne 5 bin 159 TL idari para cezasının kesildiği bildirildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:23 Kaynak: İHA
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