Yılbaşı öncesi içki denetimleri artırıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşına sayılı günler kala sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskine karşı alkollü içki satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verdiklerini söyledi.



Yılbaşı kutlamalarının yaklaşması nedeniyle alkollü içkilerin piyasaya arzı ve tüketimi artıyor. Bakan Pakdemirli, tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi için alkollü içki satış yeri ve tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması için 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü talimatlandırdıklarını dile getirdi. Aralık ayı içerisinde üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinden analiz yapılmak üzere toplam 281 alkollü içki numunesi aldıklarını kaydeden Pakdemirli, denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklara karşı 5996 sayılı Kanun kapsamında savcılığa suç duyurusu, idari para cezası ve diğer idari yaptırımları uyguladıklarını bildirdi.



1 milyon 195 bin 809 gıda denetimi gerçekleştirildi



Bakan Pakdemirli, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 7 gün 24 saat esasına göre sahadaki denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, 2019 yılında (26 Aralık tarihi itibarıyla) toplam 1 milyon 195 bin 809 adet gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Alo Gıda hattına 660 bin başvuru yapıldı



Vatandaşların gıdayla ilgili şüpheli gördükleri durumlarda Alo 174 Gıda hattını arayarak ihbar ve şikayette bulunabileceğini söyleyen Pakdemirli, bu kapsamda yapılan 660 bin başvurunun 659 biniyle ilgili işlemlerin sonuçlandırıldığını ve 51 binden fazla cezai işlem uyguladıklarını sözlerine ekledi. - ANKARA