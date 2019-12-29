Yılbaşı öncesi içki denetimleri artırıldı - Son Dakika
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Yılbaşı öncesi içki denetimleri artırıldı

6 saat önce

Yılbaşı öncesi içki denetimleri artırıldıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskine karşı denetimlere hız verdiklerini bildirdi.

Yılbaşı öncesi içki denetimleri artırıldı, System.String[]

Yılbaşı öncesi içki denetimleri artırıldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskine karşı denetimlere hız verdiklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi için alkollü içki satış ve tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması için 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü talimatlandırdıklarını dile getirdi. Aralık ayı içerisinde üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinden analiz yapılmak üzere toplam 281 alkollü içki numunesi aldıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklara karşı 5996 sayılı kanun kapsamında savcılığa suç duyurusu, idari para cezası ve diğer idari yaptırımları uyguladıklarını bildirdi.Bakan Pakdemirli, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 7 gün 24 saat esasına göre sahadaki denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, 2019 yılında 1 milyon 195 bin 809 adet gıda denetimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Vatandaşların gıdayla ilgili şüpheli gördükleri durumlarda Alo 174 gıda hattını arayarak ihbar ve şikayette bulunabileceğini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda yapılan 660 bin başvurunun 659 biniyle ilgili işlemlerin sonuçlandırıldığını ve 51 binden fazla cezai işlem uyguladıklarını da sözlerine ekledi.

ANKARA, -


Bekir Pakdemirli, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
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