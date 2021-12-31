Yılbaşı öncesi insanlar İstiklal Caddesi'ne akın etti - Son Dakika

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Caddeye girmek isteyen vatandaşların üst araması yapılırken, maske takıp takmadıklarına da bakıldı.

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Güvenlik noktasına gelen vatandaşlar, aranarak tek tek caddeye alınıyor. Ayrıca, caddeye girmek isteyen vatandaşların maske takıp takılmadığına da bakılıyor. 2022'ye İstanbul'da girmek isteyen yabancı turistlerin de çoğunlukta olduğu görüldü. - İSTANBUL