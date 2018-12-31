Yılbaşı Öncesi İnsanlar İstiklal Caddesine Akın Etti
48 dakika önce
Yılbaşı öncesi insanlar İstiklal Caddesine akın etti İstiklal Caddesinde insan seliİSTANBUL - 2018'in son saatlerinde yılbaşı kutlamaları nedeniyle vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.
Yılbaşı
öncesi insanlar İstiklal Caddesine akın etti
İstiklal Caddesinde insan seli
İSTANBUL - 2018'in son saatlerinde yılbaşı kutlamaları nedeniyle vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti. Vatandaşlar cadde üzerinde yürümekte zorluk çekerken, adeta insan seli oluştu.
Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü cadde yapılan ışıklandırmayla ışıl ışıl olurken, vatandaşlar caddede adeta insan seli oluşturdu. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal'e gelenler adım atmakta bile güçlü çekti. 2019'a İstanbul
'da girmek isteyen yabancı turistlerinde çoğunlukta olduğu görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:26 Kaynak: İHA
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