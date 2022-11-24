Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi..Sahte içkilere el konuldu - Son Dakika
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Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi..Sahte içkilere el konuldu

24.11.2022 14:56
Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi..Sahte içkilere el konuldu

Bursa'da jandarma ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi içerisinde sahte alkol bulunan ağda salonu adı altındaki depoya operasyon düzenledi.

Bursa'da jandarma ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi içerisinde sahte alkol bulunan ağda salonu adı altındaki depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 bin 44 litre şişelenmiş etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da geçen hafta sahte içkiden 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ile alakalı yapmış olduğu çalışmalar neticesinde merkez Osmangazi ilçesinde G.Y. ve S.Y. isimli şüphelilerin ağda salonu adı altında kullandıkları depoda sahte alkol yaptıklarını tespit etti. Şüphelilere ait ağda salonu görünümlü depoya baskın yapılırken, şüpheliler burada gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda, üzerinde sahte, yanıltıcı etiket bulunan ve etiket bulunmayan 1 ve 5 litrelik şişeler içerisinde toplam 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.Y. tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi..Sahte içkilere el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi..Sahte içkilere el konuldu - Son Dakika
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