Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında - Son Dakika

Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında

6 saat önce

Yeni yıla sayılı günler kala Mamak Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iş yerleri mercek altına alındı.

Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında, System.String[]

Yeni yıla sayılı günler kala Mamak Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iş yerleri mercek altına alındı.


Vatandaşların hijyenik ve sağlık koşullarına uygun tüketim yapabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle gıdaların tazelikleri, ambalajları, imal ve son kullanma tarihlerini gözden geçiren Mamak zabıtası, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda da çalışanları uyardı.


Denetimlerin asıl amacın Mamaklıların sağlığını korumak olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yapılan rutin denetimleri özel günlerde daha da arttırıyoruz. Vatandaşımızın da bu konuya aynı duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle gıda maddeleri üzerinde bulunan son kullanma tarihini kontrol etmelerini ve olumsuz gördükleri durumları bildirmelerini istiyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Zabıta, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı
Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem

Son Dakika Haberleri
16:26 SİLİVRİ'DE VURULARAK ÖLDÜRÜLEN KÖPEĞİN SAHİBİ KONUŞTU - Son Dakika
16:26 Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:25 Çöken yol havadan görüntülendi - Son Dakika
16:25 Adana sele teslim oldu (8) - CEYHAN NEHRİ TAŞTI - Son Dakika
16:25 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika
15:34 Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 16:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]