Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu - Son Dakika

Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

6 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAYılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 147 adrese operasyonlar yapılıyor. Operadyon kapsamında tonlarca alkol, binlerce şişe sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi. Operasyonda şimdiye kadar 200 tonun üzerinde sahte alkol ele geçirildiği öğrenildi.

Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

İstanbul, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:35 Kaynak: DHA
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