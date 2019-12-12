Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu( - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu( - Son Dakika

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu(

6 saat önce

YILBAŞI öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu(, System.String[]
YILBAŞI öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

SAHTE İÇKİ ÇETESİNE BÜYÜK DARBE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan bir çeteye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

ŞÜPHELİLER AYLARCA TAKİP EDİLDİ

İnsan hayatını hiçe sayanı şebekeyi tespit eden polisler aylarca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalarda içki imalathanesi ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şebeke üyelerinin kaldıkları 142 adrese, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı.

107 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerden biri Gaziosmanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 311 sokakta bulunan 5 katlı binanın çatı katı oldu. İki kişinin gözaltına alındığı dairede yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda sahte içki, sahte içkilerin doldurulması için hazırlanan boş içki şişeleri ele geçirildi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi
Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünden böyle seslendi: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayamayacaklar Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu Son Dakika: Erdoğan'dan Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na yanıt: Otur işine bak

Son Dakika Haberleri
13:50 Avcılar'da okulun 4. katından düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
13:50 Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polise teslim oldu - Son Dakika
13:50 Ifo, Alman ekonomisi için resesyon beklemiyor - Son Dakika
13:48 Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama (2) - Son Dakika
13:43 Özçelik-İş Sendikası bu sefer işçi eşlerini sevindirdi - Son Dakika
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Son Dakika
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Son Dakika
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Son Dakika
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 13:52:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu( - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]