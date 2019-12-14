Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu polis kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu polis kamerasında - Son Dakika

Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu polis kamerasında

6 saat önce

YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA (ek görüntü 1)

İSTANBUL -YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA (ek görüntü 1)

Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu polis kamerasında

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:11 Kaynak: DHA
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