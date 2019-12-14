Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu polis kamerasında - Son Dakika

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Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu polis kamerasında
6 saat önce
YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA (ek görüntü 1)
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:11 Kaynak: DHA
İSTANBUL -YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA (ek görüntü 1)
Son Dakika Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı