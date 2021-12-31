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Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi - Son Dakika

Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi

31.12.2021 15:12

Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimiİZMİR İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sorumluluk alanındaki bölgelerde helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.

Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi

İZMİR İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sorumluluk alanındaki bölgelerde helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 'yılbaşı tedbirleri' konulu genelge kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarına bağlı can kayıpları ve yaralanmaları azaltmak amacıyla Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinde, helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Jandarma Trafik ekipleri tarafından havadan yapılan denetimler esnasında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen araçların sürücülerine, uygunsuz şerit kullanan ağır taşıt şoförlerine, tehlikeli şerit değiştiren, makas atan, hatalı sollama yapan, yakın takip yapan karayolu üzerinde uygunsuz duraklayan, park eden sürücülere cezai işlem yapıldı.

2021 yılında 58 bin 345 lira ceza kesildi

İzmir II Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021 yılında, 13 kez helikopterle havadan trafik denetimi yaparken, bu denetimlerde kural ihlali yapan 85 sürücüye toplam 58 bin 345 TL trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan denetimlerle birlikte 2021 yılında meydana gelen ölümlü kazalarda yüzde 10, yaralanmalı kazalarda yüzde 3 oranında azalma olduğu aktarıldı.

Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi
Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi
Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi
Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi
Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi
Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi
Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi
Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi jandarmadan havadan trafik denetimi - Son Dakika


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