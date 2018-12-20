Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik ülke genelinde "kaçak\sahte alkol" uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik ülke genelinde "kaçak\sahte alkol" uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak ve sahte alkol uygulaması ülke genelinde 2 bin 864 personelden oluşan 990 ekibin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamada bin 311 iş yerinde arama ve denetleme yapıldı. Yapılan uygulamada 6 bin 531 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, bin 535 litre sahte alkollü içki, 24 adet sahte bandrol ve 215 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 7 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 291 adet mermi, 11 bin 460 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 68 paket kaçak sigara ve 380 adet puro/sigarillo, 74 adet tarihi eser, bin 295 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. 11 iş yerinin tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edilirken, 2 sahte alkollü içki imalathanesine işlem yapıldı. 168 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 115 bin 665 TL idari para cezası uygulandı.



(İHA)

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