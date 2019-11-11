Son Dakika Haberleri: Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu...2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Genel Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu...2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu...2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi

7 saat önce

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu...2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi 52 bin 765 lira ve 900 Euro nakit paraya el konulduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yılbaşı öncesi jandarma ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atto.

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu...2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi

52 bin 765 lira ve 900 Euro nakit paraya el konuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yılbaşı öncesi jandarma ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atto. Operasyonda 2 ton 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki, bin 395 şişe aroma verici ve 52 bin 765 lira ile 900 Euro nakit para ele geçirildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içkinin yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı.


Adreslerde kaçak içki fışkırdı

Jandarma ekiplerince sahte içki üretildiği tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 2 ton 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki ve bin 395 şişe aroma verici ele geçirildi.


52 bin TL ve 900 Euro ele geçirildi

Evde yapılan detaylı arama ve incelemelerde sahte içki satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 765 lira ve 900 Euro nakit parada ele geçirilerek el konuldu. Olaya ilişkin Ö.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu...2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi

Jandarma, Yılbaşı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
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