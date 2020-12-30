Yılbaşı öncesi kaçak içki satıcılarına darbe üstüne darbe - Son Dakika

Yılbaşı öncesi kaçak içki satıcılarına darbe üstüne darbe
30.12.2020 17:11
Yılbaşı öncesi kaçak içki satıcılarına bir darbe de Tekirdağ jandarmasından geldi.
Yılbaşı öncesi kaçak içki satıcılarına bir darbe de Tekirdağ jandarmasından geldi. Bir adrese düzenlenen operasyonda pet şişeler ve fıçı içerisinde 280 litre sahte içki ele geçirildi.
Yılbaşı öncesi kaçak içkiye darbe üstüne darbe vuruluyor. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda pet şişelerde 30 litre rakı, ahşap fıçı içerisinde de 250 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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