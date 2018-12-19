Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte İçki Denetimi
1 saat önce
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde alkol satışı yapılan iş yerlerinde kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirdi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde alkol satışı yapılan iş yerlerinde kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirdi.
Sincan ilçesine bağlı Temelli'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, içki satılan yerlerde bulunan raf ve kolilerdeki içkiler tek tek kontrol edildi.
İçkilerden numune alan ekipler, barkod okuma cihazıyla kaçak veya sahte ürün olup olmadığını kontrol etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:36 Kaynak: AA
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