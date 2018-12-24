Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte İçki Denetimi
2 saat önce
Mersin'de yılbaşı öncesinde alkol satışı yapan iş yerlerine kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi.
Mersin
'de yılbaşı öncesinde alkol satışı yapan iş yerlerine kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalaşan yılbaşı öncesinde sahte içki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, merkez ilçelerde faaliyet gösteren ve alkol satışı yapan iş yerlerindeki raf ve kolilerdeki içkileri tek tek inceledi. İçkilerden numune alan ekipler, barkod okuma cihazıyla kaçak veya sahte ürün olup olmadığını kontrol etti. Yaklaşık 100 polisin gerçekleştirdiği uygulamada, 22 ayrı işletme market ve büfe kontrol edilirken, herhangi bir sahte ürüne rastlanmadığı bildirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:53 Kaynak: İHA
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