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Yılbaşı öncesi kuyumculardan 'altın' ve 'pırlanta' uyarısı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi kuyumculardan 'altın' ve 'pırlanta' uyarısı

30.12.2021 11:11
Yılbaşı öncesi kuyumculardan 'altın' ve 'pırlanta' uyarısı

KIRŞEHİR'de kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, yeni yıl nedeniyle internetten yapılan indirimli altın ve pırlanta satışlarına karşı vatandaşları uyardı.

KIRŞEHİR'de kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, yeni yıl nedeniyle internetten yapılan indirimli altın ve pırlanta satışlarına karşı vatandaşları uyardı. Durukan, indirimli olarak alınan altınların düşük ayarlı veya boyanmış bakır olabileceğini belirterek, "Bildiğiniz yerlerden alışveriş yaparsanız dolandırılma riskiniz olmaz" dedi.

Yılbaşında sevdiklerine hediye almak isteyenler internette çarpıcı indirim oranları ile satışa sunulan altın ve pırlantalara yöneldi. Kırşehir'de kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, internet üzerinden alışverişlerin yoğunlaştığı bu dönemde dolandırıcılıkların da arttığına dikkat çekerek sanal alemde altın ve pırlanta alacak olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Durukan, altın ve pırlanta gibi değerli madenlerde internette yazıldığı gibi büyük indirimlerin söz konusu olamayacağını söyledi. İnsanların altın ve pırlantaları tanıdığı kuyumcu esnafından almasını, internette ise bilinen kurumsal firmaları tercih etmesi gerektiğini belirten Durukan, altın ve pırlanta türü ürünlerin alınmadan önce mutlaka sertifikalarının ve iş yeri satış garantilerinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

'KUYUMCUDAN ALIŞVERİŞ YAPMAYA DEVAM ETSİNLER'

Sertifikalı ve işletme garantili alınan altın ve pırlanta ürünlerinin istenildiğinde rahatlıkla satılabileceğini kaydeden Durukan, "Özellikle internet üzerinden bilinmeyen markalardan indirimli olarak alınan altınlar düşük ayarlı olabilir. O nedenle altın ve pırlanta alırken dikkat etmek gerekiyor. İnsanlarımız alışveriş yaparken rahat etmek istiyorlarsa kuyumculardan alışveriş yapmaya devam etsinler. Altın ve pırlantalar değerli eşyalar. Bu tür alışverişlerin bazen telafisi olmayabilir. Bildiğiniz yerden alışveriş yaparsanız dolandırılma riskiniz olmaz" dedi.


Yılbaşı öncesi kuyumculardan 'altın' ve 'pırlanta' uyarısı
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alışveriş, Yeni Yıl, Kırşehir, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yılbaşı öncesi kuyumculardan 'altın' ve 'pırlanta' uyarısı - Son Dakika
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