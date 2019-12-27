Yılbaşı öncesi Manisa'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi Manisa'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Yılbaşı öncesi Manisa'da sahte içki operasyonu

6 saat önce

Manisa polisi tarafından düzenlenen operasyonla yılbaşında piyasaya sürüleceği tahmin edilen çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi Manisa'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Manisa polisi tarafından düzenlenen operasyonla yılbaşında piyasaya sürüleceği tahmin edilen çok miktarda sahte içki ele geçirildi.


Türkiye genelinde başlatılan "ALKOL" kod adlı operasyon kapsamında Manisa'nın Salihli, Akhisar, Gördes ve Alaşehir ilçelerinde de operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 23 personelin katılımıyla 8 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde 11 adet 1 litrelik etil alkol, Gördes ilçesinde 2 işyerinde 51 adet 1 er litrelik etil alkol, 31 adet 1 litrelik plastik şişelerde rakı, 354 adet alkol aroması, 409 adet cinsel içerikli ilaç ile 42 adet 7.65 çapında tabanca mermisi, Salihli ilçesinde 1 işyerinde toplamda 26,5 litre sahte içki, Akhisar ilçesinde 2 işyerinde toplamda 408 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda toplamda, 466 litre sahte içki, 62 litre etil alkol, 354 adet alkol aroması 409 adet cinsel içerikli ilaç, 42 adet 7.65 çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Öte yandan 6 şahsa da adli işlem yapıldı.


Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmir'de bilinçli kaza yapıp sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon
Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu

Son Dakika Haberleri
00:41 Fatih'teki arkadaşını vurup kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:39 Elazığ'da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladı - Son Dakika Haber
00:28 Trablus Havaalanı'nda çatışma! UMH güçleri, 10 Hafter askerini esir aldı - Son Dakika Haber
00:26 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: "Dünyayla rekabet edebilen Türkiye var" - Son Dakika Haber
00:24 Bakan Dönmez: Yerli otomobil gururumuz olacak - Son Dakika Haber
23:10 Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 01:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı öncesi Manisa'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]