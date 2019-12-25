Yılbaşı öncesi "merdiven altı kuruyemiş" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi 'merdiven altı kuruyemiş' uyarısı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi "merdiven altı kuruyemiş" uyarısı

6 saat önce

YENİ yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı.

Yılbaşı öncesi
YENİ yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.

Yeni yıla sayılı günler kalırken dükkanlarda, marketlerde yılbaşı hareketliliği başladı. Yeni yılda evde olmayı tercih eden vatandaşlar ise yeni yıl sofraları için alışverişlerini tamamlıyor. İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın "Merdiven altı satıcılardan vazgeçelim. Pazarlardan, seyyar satıcılardan kuruyemiş almayın. Kuruyemiş yıkanmadan yenen bir çerez. Bu yüzden semtteki kuruyemişçileri tavsiye ederim. İstanbul nemli ve rutubetli bir şehir. Her kuruyemişçinin ısıtma aleti var. Nemini rutubetini alıyor. Pazardan kuruyemiş alanlar varsa da tavsiyem tavada ısıtsınlar" dedi.

"BADEM DE ŞİLİ'DEN GELİYOR, SİYAH ÇEKİRDEK DE ÇİN'DEN GELİYOR"

"10 sene önceki yılbaşılarını özlüyoruz. Eskiden kuruyemiş kuyrukları olurdu" diyen Taşkın, "İstanbul halkının alışveriş kültürü yok. Geçen seneye göre fiyatı artan sadece Antep fıstığı var. Badem, fındık aynı fiyatta. Mesela tuzlu fıstığın fiyatı düştü. Geçen sene 50 liraydı bu sene 30 lira. Kuruyemişte çok fiyat farkı yok bu sene. Cevizin, bademin yüzde 95'i ithal. Cevizler Amerika, Şili ve Ukrayna'dan geliyor. Badem de Şili'den geliyor. Dakota dediğimiz siyah çekirdek de Çin'den geliyor. Bunların hepsi dövizle gelmesine rağmen fiyatı normal" dedi.

"BADEM, FINDIK, FISTIK 54 LİRADAN SATIYORUZ"

Bayrampaşa Rami Kuru Gıda Hali'nde toptan kuruyemiş satışı yapan Kenan Öcal ise, "Yılbaşı hareketliliği biraz var. Ürünlerin birim fiyatlarındaki artışlar sebebiyle, kilogram fiyatları da arttığı için bir yavaşlama mevcut. Dolar yükselişi etkiledi bizi. Dövize endeksli ürünlerin hepsinde düşüş mevcut. Yerli cevizin hasat zamanı bitmeye başladı. Antep fıstığı geçen sene 60 lira bantlarındaydı. Şu anda 80-85 lira arasında. Bu toptan fiyat. Bu tüketiciye ulaştığında bu 110-120'lere çıkıyor. Haliyle 1 kilo alacak vatandaş 200 gram almaya başlıyor" diye konuştu.

Eminönü'nde kuruyemiş satışı yapan Servet Kandemir de "Malum yılbaşı geliyor hareketlilik olmaya başladı. Vatandaşlar kuruyemişte tazeliğe dikkat etsinler. Eminönü'nde sürüm olduğu sürece bayat olmaz. Taze ve günlük satıyoruz. Kendi karışımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Badem, fındık, fıstık 54 liradan satıyoruz. Badem, kaju, Kaliforniya'dan geliyor. Ceviz de Ukrayna'dan geliyor" dedi.

Eminönü'nde kuru yemiş alışverişi yapan Cemil Belgücan ise fiyatlarla ilgili olarak, "Şu andaki ortama göre fiyatlar zaten yüksek. 10 liralık alacağımıza 5 liralık alacağız. 30 liralık fındık, badem, kuru üzüm, kuru kayısı aldım. Fiyatlardan memnun değiliz ama her şeyin fiyatı arttığı gibi bunların da artıyor" ifadelerinde bulundu.


- İstanbul
İstanbul, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:05 Kaynak: DHA
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