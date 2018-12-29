Yılbaşı Öncesi Polisten Huzur Denetimi
1 saat önce
Polis, sabah saatlerinde denetim başlattı.
Polis
, sabah saatlerinde denetim başlattı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, yılbaşı öncesi "Türkiye
Güven- Huzur
uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapılırken araçlar da didik didik aranıyor.
"Türkiye Güven-Huzur uygulaması" çerçevesinde denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Bostancı İDO önünde yapılan uygulamada sırasında özel harekat ekipleri de katılırken dedektör köpekler de yer aldı. Saat 09.00 başlayan denetimler devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:29 Kaynak: DHA
Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı
UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi
Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı