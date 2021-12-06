Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi
06.12.2021 11:07
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildiANKARA Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesi sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalarda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi
ANKARA Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesi sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalarda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik operasyonda Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda 5607 SKM suçundan 1 şahıs yakalandı. Düzenlenen operasyonda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.
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