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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

06.12.2021 11:07

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildiANKARA Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesi sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalarda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

ANKARA Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesi sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalarda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik operasyonda Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda 5607 SKM suçundan 1 şahıs yakalandı. Düzenlenen operasyonda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Yılbaşı, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı öncesi sahte içki operasyon... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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