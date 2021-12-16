Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bilinç bulanıklığı, görme bozuklukları sebebiyle hastaneye başvuran 4 kişiden 1'i yoğun bakıma kaldırıldı. Diğer üç kişinin tedavisi sürüyor. Hastanelik olan dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre A.Ç., M.B., M.Ç. ve U.K. bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu, baş dönmesi şikayetleriyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınanlardan M.B.'nin durumu ağırlaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan M.B.'nin entübe edildiği öne sürüldü. Dört kişinin hastanedeki tedavileri sürerken polis ekipleri de olayla ilgili başlattığı çalışmasını sürdürüyor.