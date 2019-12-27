Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi - Son Dakika
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Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi

6 saat önce

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi halk sağlığını etkileyebilecek olumsuz durumların yaşanmaması için alkollü içki satan işletmelerde denetimleri sıklaştırdı.

Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi, System.String[]

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi halk sağlığını etkileyebilecek olumsuz durumların yaşanmaması için alkollü içki satan işletmelerde denetimleri sıklaştırdı.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların gıda güvenliği için, denetimlerin titizlikle devam ettiği belirtildi.


"2019'da 7 bin 48 alkollü içki denetimi yapıldı"


Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bakanlığımızın temel politikası 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala Gıda Güvenilirliği' yaklaşımı kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasıdır. Bu temel politikanın bir gereği olarak gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimler hızla devam etmektedir. Özellikle yılbaşı öncesi artan alkollü içki tüketimini fırsat bilen ve halk sağlığı ile oynayanlara karşı rutin denetimlerin yanında baskın denetimler ile göz açtırmıyoruz. 2019 yılı içerisinde 7 bin 48 alkollü içki denetimi ve yılbaşı dolayısıyla artarak devam eden denetimler ile vatandaşların herhangi olumsuzluk yaşamadan yeni yıla girmeleri için çalışıyoruz" - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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