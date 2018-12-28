Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Öncesi Satışa Hazır 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Yılbaşı Öncesi Satışa Hazır 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

50 dakika önce

YALOVA'da, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, 19 litrelik damacanalarda satışa hazır toplam 400 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı Öncesi Satışa Hazır 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
YALOVA'da, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, 19 litrelik damacanalarda satışa hazır toplam 400 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içki üretip satışını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, bir süredir takibe alınan R.A.'nın evinde yapılan aramada 19 litrelik damacanalara doldurulmuş, satış hazır 400 litre sahte içki ve bu içkilerin yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. R.A. gözaltına alındı.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:10 Kaynak: DHA

Yalova, Güncel
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