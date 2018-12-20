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Yılbaşı Öncesi Ülke Genelinde Kaçak İçki Uygulaması

3 saat önce

Yılbaşı öncesi ülke genelinde kaçak içki uygulamasıANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik ülke genelinde "Kaçak\Sahte Alkol"...

Yılbaşı öncesi ülke genelinde kaçak içki uygulaması

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik ülke genelinde "Kaçak\Sahte Alkol" uygulaması gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçak\Sahte Alkol uygulaması ülke genelinde 2 bin 864 personelden oluşan 990 ekibin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamada bin 311 iş yerinde arama ve denetleme yapıldı.
Yapılan uygulamada; 6.531 şişe kaçak/sahte alkollü içki ve 1.535 litre sahte alkollü içki, 24 adet sahte bandrol ve 215 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 7 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 291 adet mermi, 11.460 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2.068 paket kaçak sigara ve 380 adet puro/sigarillo, 74 adet tarihi eser, 1.295 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi,
11 adet iş yerinin tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin
olmadığı tespit edildi, 2 adet sahte alkollü içki imalathanesine işlem
yapıldı. 168 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandı.
Ayrıca yapılan denetimlerde 115.665 TL idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:34 Kaynak: İHA

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