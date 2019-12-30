Yılbaşı öncesi usulsüz eğlence mekanlarına ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi usulsüz eğlence mekanlarına ceza yağdı - Son Dakika

Yılbaşı öncesi usulsüz eğlence mekanlarına ceza yağdı

6 saat önce

Fatih'te, yaklaşan yıl başına kısa bir süre kala umuma açık eğlence yerlerine gerçekleştirilen denetimlerde 20 işletmeye usulsüzlük cezası kesildi.

Yılbaşı öncesi usulsüz eğlence mekanlarına ceza yağdı, System.String[]

Fatih'te, yaklaşan yıl başına kısa bir süre kala umuma açık eğlence yerlerine gerçekleştirilen denetimlerde 20 işletmeye usulsüzlük cezası kesildi. Denetimlerde 977 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirilirken, biri asker kaçağı, 2'si aranan şahıs olmak üzere 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı duyuruldu.


Alınan bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, önceki gün ilçe genelinde gerçekleştirilen asayiş çalışmaları hakkında duyuru yaptı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, belirlenen saatten sonra faaliyet gösteren işletmelere ceza uygulandığı kaydedildi. Gece 01.00'dan itibaren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik yapılan genel asayiş uygulamaları ve denetimler kapsamında; 1 iş yerine kaçak alkol konusundan, 4 işletmeye bandrolsüz içki konusundan adli işlem, 11 iş yerine adisyon bulundurmamaktan, 1 iş yerine TAPDK belgesi bulundurmamaktan, 2 işletmeye ödeme kaydedici cihaz bulundurmamaktan, 1 iş yerine ise hijyen belgeleri eksikliğinden dolayı idari işlem uygulandığı belirtildi.


Genel asayiş uygulaması kapsamında toplam 977 kişiye ise GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu yapıldığı ifade edilirken, bu uygulamalar sırasında biri asker kaçağı, 2'si aranan şahıs olmak üzere 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı vurgulandı. Bir eğlence yerine yapılan bastın ve arama yapmaları saniye saniye polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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