Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Son Dakika

Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi

6 saat önce

Adana'da polis ekipleri yeni yıl öncesi uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Adana'da polis ekipleri yeni yıl öncesi uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Polis ekipleri, Çamlıbel Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde şüpheli araçları ve kişilerin üzerini aradı, kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlarda dedektör köpek uyuşturucu madde aradı.

Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin gece boyu devam edeceği öğrenildi.

Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi

Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:21 Kaynak: AA
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