Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 4 Gözaltı
19 dakika önce
Samsun'da yılbaşı öncesi narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli uyuşturucu maddelerle yakalandı.
Samsun
'da yılbaşı öncesi narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli uyuşturucu maddelerle yakalandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yılbaşı öncesi satış amaçlı Samsun'a uyuşturucu madde getirdikleri ve Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir otel odasında sakladıkları bilgisini edindikleri 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
Otel odasında yapılan aramada 9 bin 142 adet ekstasy hap, 950 gram 'skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerinde yapılan aramada da 0,50 gram esrar elde geçirildi. Gözaltına alınan Y.E., M.U. ve F.K. ile Z.Y. adlı kadın 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:07 Kaynak: İHA
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