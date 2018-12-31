Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
48 dakika önce
- Yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıSAMSUN - Samsun'da yılbaşı öncesi narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.
- Yılbaşı
öncesi uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
SAMSUN - Samsun
'da yılbaşı öncesi narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yılbaşı öncesi satış amaçlı Samsun'a uyuşturucu madde getirdikleri ve Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir otel odasında sakladıkları bilgisini edindikleri 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Otel odasında yapılan aramada 9 bin 142 adet ecstasy hap, 950 gram skank adlı uyuşturucu ele geçirildi. İkamet aramasında da 0,50 gram esrar maddesi elde edildi.
Gözaltına alınan Y.E., M.U. ve F.K. ile Z.Y. adlı kadın "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:39 Kaynak: İHA
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