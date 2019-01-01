Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

1 saat önce

Samsun'da yılbaşı öncesi narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama, System.String[]
Samsun'da yılbaşı öncesi narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi satış amaçlı Samsun'a uyuşturucu madde getirdikleri ve Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir otel odasında sakladıkları bilgisini edindikleri 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Otel odasında yapılan aramada 9 bin 142 adet ekstasy hap, 950 gram 'skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerinde yapılan aramada da 0,50 gram esrar elde geçirildi. Gözaltına alınan Y.E., M.U. ve F.K. ile Z.Y. adlı kadın 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Y. E. serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.U. ve F.K. ile Z.Y. adlı kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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