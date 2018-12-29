Yılbaşı Öncesi Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı

Kahramanmaraş
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kentte vatandaşlara, "Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim." sloganıyla 2019 tane fidan dağıttı.
Yılbaşına sayılı günler kala süs amaçlı ağaç kesilmesinin önüne geçmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen fidan dağıtımı, orman muhafaza memurları tarafından Demokrasi Meydanı
'nda yapıldı.
Ekipler, 2019 yılına girerken yılbaşı öncesi Orman Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda vatandaşlara "Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim." sloganıyla 2019 fidan dağıtımı yaptıklarını belirtti.
Vatandaşlardan Mahmut Erimhan da aldığı iki fidanı, iki çocuğu için toprakla buluşturacağını, onların geleceği için kesmek yerine yaşatmayı doğru bulduğunu söyledi.
Cahit Cihat ise Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne çocukların geleceği için yaptıkları sosyal sorumluluktan dolayı teşekkür etti.
Fidan kesmek yerine onu yaşatmayı daha doğru bulduğunu ifade eden Cihat, "Yılbaşı kutlama gibi bir anlayışımız yok ama yine fidan aldım. Aldığım fidanı eşim için evimin bahçesine dikeceğim." diye konuştu.