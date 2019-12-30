Yılbaşı öncesi yurtta 970 kaçak ve sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi yurtta 970 kaçak ve sahte içki operasyonu - Son Dakika

Yılbaşı öncesi yurtta 970 kaçak ve sahte içki operasyonu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yılbaşı öncesi yurt genelinde düzenlenen 970 kaçak ve sahte içki operasyonunda, 1559 kişinin yakalandığı açıklandı.

Yılbaşı öncesi yurtta 970 kaçak ve sahte içki operasyonu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yılbaşı öncesi yurt genelinde düzenlenen 970 kaçak ve sahte içki operasyonunda, 1559 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 15 gün içinde 970 kaçak ve sahte içki operasyonunun düzenlendiği ve 1559 kişinin yakalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 498 bin 524 paket kaçak sigara, 444 bin 477 adet içi doldurulmuş makaron, 4 milyon 108 bin 4 adet boş makaron, 4 bin 183 adet puro-sigarillo, 10 bin 542 kilo tütün ele geçirilmiş, 714 kişiye işlem yapılmıştır. 42 bin 882 dolu şişe ve 210 bin 402 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 10 bin 184 litre etil ve metil alkol, 5 bin 148 adet içki kiti ve aroması, 2 milyon 513 bin 358 adet bandrol ele geçirilmiş, 13 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiş, 845 şahsa işlem yapılmıştır."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:40 Kaynak: DHA
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