Yılbaşı öncesinde 368 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesinde 368 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Yılbaşı öncesinde 368 litre etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak-sahte alkollü içki imal ve ticaretinin önlenmesi maksadıyla yapılan operasyonlar kapsamında 368 litre etil alkol ve çok sayıda bandrollü alkol şişe kapağı, alkol aroma kiti, aroma kiti tüpü ve aroma kiti etiketi ele geçirildi.

Yılbaşı öncesinde 368 litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak-sahte alkollü içki imal ve ticaretinin önlenmesi maksadıyla yapılan operasyonlar kapsamında 368 litre etil alkol ve çok sayıda bandrollü alkol şişe kapağı, alkol aroma kiti, aroma kiti tüpü ve aroma kiti etiketi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak-sahte alkollü içki imal ve ticaretinin önlenmesi maksadıyla yapılan son iki ayrı operasyonda 2 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli tahkikat başlatılırken, şüpheli şahıslardan; toplamda 368 litre şişe ve bidonlar halinde satışı yasaklanan etil alkol, 601 adet alkol aroma kiti, 450 adet TAPDK bandrollü alkol şişesi kapağı, 4 bin adet alkol aroma kiti tüpü, 225 adet alkol aroma kiti etiketi ele geçirildi.

Öte yandan konuyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Nerede ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan sahte-kaçak alkol tüketimi bazı vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmelerine, bazı vatandaşlarımızın da görme kaybı ile birlikte diğer organlarına zarar vererek kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olabilmektedir. Merdiven altı üretimler insan yaşamını tehdit ettiği gibi haksız kazanca ve vergi kaybına sebebiyet vermektedir. Ele geçirilen satışı yasaklanan etil alkol ve aroma kitlerinden binlerce şişe sahte alkollü içki üretilebilmektedir. Bu operasyonlarla yaklaşık 138 bin TL tutarında haksız kazancın engellendiği değerlendirilmekte olup aynı zamanda halk sağlığının korunması hedeflenmektedir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir."

(İHA)

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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