Yılbaşı öncesinde alkollü içki denetimleri artırıldı - Son Dakika

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentteki mekanlarda yılbaşı öncesinde alkollü içki denetimleri artırıldı.



Eskişehir İl Müdürlüğüne bağlı kontrol görevlileri tarafından yılbaşı öncesi toplum refahı ve sağlığını koruyucu önlemler almak adına özellikle içkili restoran, kafe, bar gibi toplu tüketim yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde asgari teknik ve hijyenik koşulların yanı sıra kaçak ve sahte ürün etiket ve bandrollerinin de kontrolleri yapılırken söz konusu ürünlerin izlenebilirliği sağlandı.



Yılbaşı öncesi söz konusu denetimlerle birlikte Eskişehir il merkezi ve ilçelerinde, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli 40 kontrol görevlisi tarafından 6 bin 547 işletmede toplam 7 bin 260 denetim yapılmış ve Türk Gıda Kodeksi ve bağlı mevzuatlara aykırı davranan işletmelere 80 adet idari yaptırım kararı uygulandığı bildirildi. - ESKİŞEHİR