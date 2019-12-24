Yılbaşı öncesinde çerezlere beklenen rağbet olmuyor - Son Dakika
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Yılbaşı öncesinde çerezlere beklenen rağbet olmuyor

6 saat önce

Yılbaşında yoğun olarak tüketilen kuru yemişler, bu yıl fazla ilgi görmüyor.

Yılbaşı öncesinde çerezlere beklenen rağbet olmuyor, System.String[]

Yılbaşında yoğun olarak tüketilen kuru yemişler, bu yıl fazla ilgi görmüyor. Özellikle antep fıstığı, badem ve fındık gibi fiyatı yüksek çerezler, tezgahlarda kalıyor.


Yeni yıla evlerinde girenlerin tercih ettiği çerezler, bu yıl Gaziantep'te beklenen ilgiyi görmüyor. Vatandaşlar, tezgahları süsleyen Antep fıstığı, fındık, badem gibi fiyatı yüksek ürünlerden uzak dururken, daha ekonomik yer fıstığı, leblebi ve çekirdek gibi çerezlerde az da olsa hareketlilik yaşanıyor.


Her yılbaşında çerezlerin tüketiminin yüzde 70 oranında artış olduğunu belirten esnaf, bu yıl ise bekledikleri hareketliliğin olmadığını ifade etti. Fiyatları yükselen Antep fıstığı ve fındık gibi çerezlerin ise tezgahta kaldığını anlatan esnaflardan Akın Özede, "Yılbaşı öncesinde çerez fiyatlarında artış var ama Antep fıstığında ise bu artış daha yukarı düzeyde oldu. Yılbaşında illaki çerez satışı artıyor. Genelde karışık çerez, leblebi, avare leblebi bu tarz ürünler daha çok revaçta. Badem, fındık, Antep fıstığı fiyatları yüksek, hem alışı hem satışı bütçeyi zorluyor. Bu yüzden müşteri yanaşmaya korkuyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yılbaşı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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