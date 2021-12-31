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Yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarına sahte alkol satacakken jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarına sahte alkol satacakken jandarmaya yakalandı

31.12.2021 23:57
Yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarına sahte alkol satacakken jandarmaya yakalandı

Kastamonu'da yılbaşı gecesi öncesinde eğlence mekanlarına satılmak üzere imal edilen 205 şişe sahte alkollü içki, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Kastamonu'da yılbaşı gecesi öncesinde eğlence mekanlarına satılmak üzere imal edilen 205 şişe sahte alkollü içki, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, yurt genelinde düzenlenen sahte/kaçak alkol operasyonları sebebiyle yakalanmak istenmeyen şahısların, ürettikleri ya da temin ettikleri sahte içkileri yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarına satacaklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler tarafından Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde A.Ö. (36) isimli şahsın ev ve deposunda arama yapıldı. Aramalar neticesinde, 205 şişe sahte içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda fişek, 20 gram kenevir tohumu ve 1 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından A.Ö. gözaltına alındı. Jandarma komutanlığının işlemlerinin ardından A.Ö. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarına sahte alkol satacakken jandarmaya yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarına sahte alkol satacakken jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarına sahte alkol satacakken jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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