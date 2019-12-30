Yılbaşı öncesinde kuruyemişe yoğun talep - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesinde kuruyemişe yoğun talep - Son Dakika

Yılbaşı öncesinde kuruyemişe yoğun talep

7 saat önce

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi kuruyemişe vatandaşlardan yoğun talep geliyor.

Yılbaşı öncesinde kuruyemişe yoğun talep, System.String[]

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi kuruyemişe vatandaşlardan yoğun talep geliyor. Kuruyemişçiler ise taleplere yetişemiyor.


Yılbaşı gecesini evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kuruyemişçilere akın ediyor. Fındık, fıstık, kabak çekirdeği, Antep fıstığı ve karışık çerezler en çok tercih edilen kuruyemişler arasında yer alıyor. Son dönemde kuruyemiş fiyatları yükselse de vatandaşlar, yeni yıla girerken sehpalarından çerez tabağını eksik etmiyor. Kuruyemişçilerde kuyruk oluşturan vatandaşlar, yılbaşı gecesi için kilo kilo kuruyemiş alıyor.


"Yılbaşı döneminde satışlarımızdaki artış yüzde yüzün üzerinde"


Vatandaşların kuruyemişi çok sevdiklerini belirten kuruyemişçi çalışanı Mahmut Haştaş, dükkanda zaman zaman uzun kuyruklar oluşturduğunu söyledi. Haştaş, "Alım gücü ne kadar düştü deseler de yılbaşında vatandaşlar kuruyemişten taviz vermiyorlar. Özellikle bu dönemde herkes bütçesinin üzerinde bile olsa kuruyemiş alıyor. Normal günlere göre bu yılbaşı döneminde satışımızdaki artış yüzde 100'ün üzerinde. Milletimizin kuruyemişi ne kadar çok sevdiğini buradan anlayabiliriz" diye konuştu.


Vatandaşların en çok tercih ettiği ürünün karışık çerezler olduğunu dile getiren Mahmut Haştaş, "Müşterilerimiz genelde karışık kuruyemişleri tercih ediyorlar. İstedikleri çeşitleri ayrı ayrı almaktansa, bizim kendimizin yaptığı karışık ürünleri tercih ediyorlar. Bu karışık spesiyellerimizin içinde de en çok sattığımız fındık-fıstıklı bir karışımımız var. Onun dışında yılbaşında en çok tercih edilen kuruyemiş ise kabak çekirdeği. Diğer karışımlarımızın içinde de Antep fıstığı, kaju, badem gibi ürünlerimiz var. Revaçta olan karışımımızın kilosu 68, diğer en çok talep gören ürünümüzün kilosu ise 44 TL" dedi. - ESKİŞEHİR

Gaziantep, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
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