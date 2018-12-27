Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Öncesinde Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Yılbaşı Öncesinde Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği ileri sürülen bir mekana düzenledikleri operasyonda bir kişiyi gözaltına aldı.

Yılbaşı Öncesinde Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği ileri sürülen bir mekana düzenledikleri operasyonda bir kişiyi gözaltına aldı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Türk Bahçe Mahallesi'nde bir kişinin sahte içkiden zehirlenmesi üzerine harekete geçi. Yılbaşı öncesi operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yapılan aramada 6 şişe ve 3 adet 5 litrelik su kaplarında bandrolsüz içki ele geçirildi. Ele geçirilen içkilere el konulurken A.G. gözaltına alındı. A.G. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla jandarmadaki ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:33 Kaynak: İHA

Jandarma, Islahiye, Yılbaşı, 3. Sayfa
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