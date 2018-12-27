Yılbaşı Öncesinde Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği ileri sürülen bir mekana düzenledikleri operasyonda bir kişiyi gözaltına aldı.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği ileri sürülen bir mekana düzenledikleri operasyonda bir kişiyi gözaltına aldı.
İslahiye İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri Türk Bahçe
Mahallesi'nde bir kişinin sahte içkiden zehirlenmesi üzerine harekete geçi. Yılbaşı
öncesi operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yapılan aramada 6 şişe ve 3 adet 5 litrelik su kaplarında bandrolsüz içki ele geçirildi. Ele geçirilen içkilere el konulurken A.G. gözaltına alındı. A.G. Cumhuriyet Savcılığı
talimatıyla jandarmadaki ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:33 Kaynak: İHA
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