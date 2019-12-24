Yılbaşı öncesinde zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesinde zehir tacirlerine geçit yok - Son Dakika

Yılbaşı öncesinde zehir tacirlerine geçit yok

5 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesinde zehir tacirlerine geçit yok, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Yeni yıl öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde ihbarını alan ekipler, cips kutularına saklanmış 316 adet uyuşturucu hap, 52,68 gram skunk maddesi, 9 adet sentetik hap, 0,46 gram ketamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.


Öte yandan ekiplerin dün yaptıkları farklı bir operasyonda ise yakalanan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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