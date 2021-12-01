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YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN - Son Dakika

YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN

01.12.2021 10:07

YILBAŞINA sayılı gün kala parti süsü satışı yapan işletmeler raflarını doldurdu.

YILBAŞINA sayılı gün kala parti süsü satışı yapan işletmeler raflarını doldurdu. İşletmeler yeteri kadar ürün ithal edemediklerinden, müşteriler ise fiyatların yüksekliğinden dert yandı.

2021 yılbaşında koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülke genelinde kısıtlamalara gidilmiş, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kısıtlama nedeniyle yılbaşı eğlenceleri sönük kalmış, bu durum yılbaşı alışverişlerine ilgiyi de düşürmüştü. Parti malzemeleri ticareti yapan işletmeler yaptıkları hazırlıkları bir sonraki yılbaşına ertelemişti.

Yılbaşına sayılı gün kala, ülke genelinde olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da hazırlıklar başladı. Oteller, alışveriş merkezleri ve kentin simge yerlerinde süslemeler yapılıyor. Vatandaşın yılbaşı için özel parti süsleri satan işletmelere ilgisi ise geçen yıla göre bu yıl iki katına çıktı. İşletmeler, dövizdeki artış nedeniyle yurt dışından yeteri kadar ürün getiremediği ve çeşitlilik sağlayamadığından yakınırken, bu yıl yılbaşı kutlaması yapmak isteyen aileler ise ayırdıkları bütçeyi iki katına çıkardı. Bu yıl da en çok ilgiyi Noel baba kostümleri, maskeleri, biblo ve yılbaşı ağaçları görüyor.

ÜRÜN ÇEŞİDİ AZALDI, FİYATLAR ARTTI

Ürün çeşidinin azalması ve döviz kurunun sürekli değişiklik göstermesi nedeniyle işletmeler sabit fiyat belirlemede zorlandı. Bazı işletmeler internet üzerinden satışa ağırlık vermeye başladı. Yılbaşında ailesiyle birlikte evde parti yapmak isteyenlerin ortalama bütçesi 500 lirayı buldu. Antalya'daki bir işletmede Noel baba şapkası 10-50 lira, çam ağacı süslemesi 5-20 lira, Noel baba bibloları 120-530 lira, çam ağaçları 65-530 lira, yılbaşı topları 15-200 lira, ışıklandırma 35-100 lira arasında satışa sunuldu.

İki yıl boyunca virüs nedeniyle kimsenin yılbaşı kutlaması yapmadığını belirten işletmeci Charlotte Öztürk, 'Bu yıl ilgi harika. Herkes malzeme alıyor, süsleniyorlar. Bu sene çok güzel olacak. Çam ağaçları ve ağaç süsleri tercih ediliyor. Çocuklar Noel baba kostümlerini tercih ediyor. Fiyatlar hemen hemen aynı bizde. Bazı firmalar yükseltti fiyatlarını. Biz müşterilerimizi düşünerek fiyatı sabitledik diye konuştu.

Bir başka işletmecisi Olga Eser ise fiyatların döviz nedeniyle arttığını söyledi. Geçen yıl alınan ürünleri bu yıl sattıkları fiyata alamadıklarını kaydeden Eser, 'Sattığımız ürünleri toptancıdan o fiyata alamaz olduk. Her şey arttı. Ürün çok fazla yok. Geçen yıl hangi ürünü alalım diye karar veremezken bu yıl bulduğumuza şükrediyoruz. Bizim için bu durum dezavantaj oldu. Ürünlere etiket takamıyoruz dedi. Eser, yılbaşı süslemesi için en düşük bütçenin 500 lira olduğunu da sözlerine ekledi.

Alışveriş için gelen Fatime Keçecioğlu, çocuklarının ısrarı üzerine bu yılbaşı kutlama yapacaklarını söyledi. Fiyatların beklediğinden yüksek olduğunu belirten Keçecioğlu, 'Bütçemizi aşıyor ama yine de değişiklik olsun diye bir şeyler alacağız. Ağacımız var ve süsle birkaç geyik figürü alacağım dedi.

Çam ağacı ve süslemelere bakan Demet Kuş da alışveriş için geldiğini ancak fiyatları yüksek bulduğunu söyledi.

YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN
YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN

Togo Cumhuriyeti, Yılbaşı, Antalya, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YILBAŞI PARTİ SÜSLERİNDEN NE İŞLETMECİ NE TÜKETİCİ MEMNUN - Son Dakika


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