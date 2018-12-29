Yılbaşı Partisinde Kullanılacak Uyuşturucular, Yastık İçinden Çıktı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yılbaşında uyuşturucu partisi düzenleneceğini belirlediği eve yaptığı operasyonda, yastığın içine gizlenmiş satışa hazır eroin ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde polisin yılbaşında uyuşturucu partisi düzenleneceğini belirlediği eve yaptığı operasyonda, yastığın içine gizlenmiş satışa hazır eroin ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi düzenleneceği ihbarı üzerine hareket geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yastık içine gizlenmiş 230 fişek satışa hazır eroin ele geçirdi.
Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan S.Ç. ile O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Tekirdağ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:04 Kaynak: DHA
Meteoroloji'den Yapılan Açıklamaya Göre Yeni Yılın İlk Günlerinde İstanbul'a Kar Yağacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı
Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve İlçe Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz