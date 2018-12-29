Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Partisinde Kullanılacak Uyuşturucular, Yastık İçinden Çıktı

Yılbaşı Partisinde Kullanılacak Uyuşturucular, Yastık İçinden Çıktı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yılbaşında uyuşturucu partisi düzenleneceğini belirlediği eve yaptığı operasyonda, yastığın içine gizlenmiş satışa hazır eroin ele geçirildi.

Yılbaşı Partisinde Kullanılacak Uyuşturucular, Yastık İçinden Çıktı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yılbaşında uyuşturucu partisi düzenleneceğini belirlediği eve yaptığı operasyonda, yastığın içine gizlenmiş satışa hazır eroin ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi düzenleneceği ihbarı üzerine hareket geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yastık içine gizlenmiş 230 fişek satışa hazır eroin ele geçirdi. 

Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan S.Ç. ile O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:04 Kaynak: DHA

Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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