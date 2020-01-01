Yılbaşı sabahı görenler şok oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı sabahı görenler şok oldu - Son Dakika

Yılbaşı sabahı görenler şok oldu

7 saat önce

Bursa'da yeni yılın ilk sabahında psikolojik problemleri olduğunu iddia eden genç, 12 katlı inşaat halindeki binanın tepesine çıktı.

Yılbaşı sabahı görenler şok oldu, System.String[]

Bursa'da yeni yılın ilk sabahında psikolojik problemleri olduğunu iddia eden genç, 12 katlı inşaat halindeki binanın tepesine çıktı. Kendini aşağı atmakla tehdit eden A.Ç., polisin ikna etmesiyle aşağıya indirildi.


Olay, Çekirge Mahallesinde yılladır atıl halde bulunan inşaatta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden denetimli serbestlikle dışarı çıkan 27 yaşındaki A.Ç., çözemediği sorunları olduğunu iddia ederek 12 katlı inşaat halindeki binanın en üst katına çıktı. A.Ç., kendini aşağı atacağını söyledi. İnşaat bekçisinin ve çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler geldi.


A.Ç.'nin bulunduğu binanın altına havalı minder açıldı. Kısa sürede olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, A.Ç.'yi aşağı indirmek için dil döktü. Yapılan konuşmaların ardından A.Ç., aşağı indirilerek polis merkezine götürüldü. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
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