Yılbaşı sofralarına dikkat

Medipol Esenler Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, hindi etinin kolesterolünün daha düşük olması nedeniyle yılbaşı sofrası için iyi bir seçim olabileceğini belirterek, "Yanında zeytinyağlı sebze ve yoğurt, salata tüketilmeli, pilav, erişte, makarna, börek gibi karbonhidratı fazla besinlerden uzak durulmalı." ifadesini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sayar, yılbaşı ve ertesi gün için doğru beslenmenin püf noktalarını paylaştı.

Akşam nasıl olsa fazla yemek yenileceği fikri ile gündüz aç kalmanın yapılan en büyük hatalardan olduğunu vurgulayan Sayar, "Vücut aldığı besinleri yakmak yerine bir sonraki açlıkta kullanmak üzere depolamak ister. Bu nedenle gündüz mutlaka ara ve ana öğün yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sayar, ara öğünlerin, akşam yemeğine aç oturulmasını engellediğini, bunun yanı sıra ara öğünlerdeki atıştırmaların akşam yemeğinde daha çabuk doygunluğu sağladığını ve aşırı yemeyi önlediğini aktardı.



"Pirinç yerine bulgur, beyaz ekmek yerine de tam tahıllı olanlar tercih edilmeli"

Canel Öner Sayar, akşam ana yemekte tavuk veya hindi tüketilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hindi etinin kolesterolü daha düşük olduğu için iyi bir seçim olabilir. Yanında zeytinyağlı sebze ve yoğurt, salata tüketilmeli, pilav, erişte, makarna, börek gibi karbonhidratı fazla besinlerden uzak durulmalı. Eğer menüde bulunacaksa da pirinç yerine bulgur, beyaz ekmek yerine de tam tahıllı olanlar tercih edilmelidir. İçecek olarak ayran, taze sıkılmış meyve suları ve sade maden suyu tercih edilebilir."

Cips yerine kuru yemiş

Yemekten 1-2 saat sonra cips, kola ve çikolata gibi kalorisi yüksek atıştırmalıklar yerine kuru yemiş ve meyvenin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Sayar, "10 adet fındık ve 1 adet elma, 10 adet badem ve 1 adet portakal, 2 adet ceviz ve 2 küçük mandalina, 10-15 kuru yaban mersini ve 5-6 adet kaju gibi atıştırmalıklardan yana seçim yapabilirsiniz. Ayrıca şerbetli tatlı yerine meyve tatlıları veya sütlü tatlıların tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni yılın ilk günü kahvaltınızı ihmal etmeyin"

Yeni yılın ilk gününe hafif bir kahvaltı ile başlanması gerektiğini vurgulayan Sayar, şunları kaydetti:

"Yılbaşı gecesi kurulan şölen sofralarında tüketilen besinlerden sonra 'ertesi gün bir şey yemeden de olur' düşüncesiyle aç kalmayın. Bu davranış, sonrasında daha da çok yemek yemeye sebep olur. Kahvaltıda kefir, meyve ve 2 adet cevizin ya da isteğe göre yumurta, peynir gibi protein kaynaklarının olduğu bir kahvaltı tercih edilebilir. Öğle ve akşam yemeklerinde sebze çorbaları, zeytinyağlı sebze, haşlanmış veya ızgara tavuk, salata gibi hafif besinler tüketebilirsiniz. Ara öğünlerinizde süt veya yoğurt ve meyve tüketebilirsiniz."