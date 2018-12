Yılbaşı Sofralarının Vazgeçilmezi Hindiye Talep Artıyor"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Ergün, Türkiye'de kişi başı yıllık ortalama hindi eti tüketiminin 600 gram olduğunu belirterek, "Özellikle yılın son haftasında yılbaşı spesiyali hindiye talep artıyor.

Ergün, AA muhabirine, hindi üretimi ve tüketimine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de toplam hindi eti üretiminin, 1995 yılında 2 bin 646 ton iken, 2000 yılında 23 bin 265 tona, 2017'de ise 54 bin 700 tona ulaştığını bildiren Ergün, "Geçen yıl hindi eti üretimi, 1995 yılına göre 20 kat arttı. Bu yıl hindi eti üretiminde yaklaşık yüzde 30'luk artış beklentimiz var, 2025 senesi hedefimiz ise 120 bin ton hindi eti üretmek." diye konuştu.



Ergün, son yıllarda beslenme alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çekerek, sağlıklı ve doğru beslenmeye olan ilginin gün geçtikçe arttığını söyledi.



Yağ ve kolesterol düzeyi düşük değerli protein kaynaklarından hindi etine talebin, istenilen seviyede olmasa da son yıllarda arttığını kaydeden Ergün, "Türkiye'de kişi başı yıllık ortalama hindi eti tüketimi 600 gram düzeyinde. Özellikle yılın son haftasında yılbaşı spesiyali hindiye talep artıyor. Yılbaşı haftasında hindi eti üretimi, toplam üretimin yaklaşık yüzde 15'ini içeriyor." ifadesini kullandı.



"Yaşlanmayı geciktiriyor, mutlu ediyor"



Dünyadaki hindi eti tüketimi verileri hakkında bilgi veren Ergün, kişi başı ABD'de 7,5 kilogram, Avrupa Birliği'nde (AB) yaklaşık 4 kilogram hindi eti tüketilirken, Türkiye'nin de bu tüketim rakamlarına çıkma potansiyeli taşıdığına işaret etti.



Ergün, sağlıklı ve dengeli beslenmede her yaş grubu için en önemli hayvansal protein kaynaklarından biri olan hindi etinin sadece yılbaşı ürünü olarak değil, 12 ay tüketilebilir bir ürün olarak benimsenmesi gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Hindi eti, besin değerinin yüksek, yağ ve kolesterol içeriğinin düşük, lezzeti ve çeşitli ürünlerle işlenebilir durumda olması sebebiyle dünyada sıklıkla tercih edilen bir kanatlı etidir. Yüksek protein içermesine rağmen yağ oranı daha düşük olan hindi eti içeriğindeki fosfor, potasyum, magnezyum ve demir ile yeterli ve dengeli beslenme açısından önemli rol oynayan mineral deposudur. Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif oluşturan 'pembe et' 7'den 70'e sağlıklı beslenmenin temellerinden birini oluşturmaktadır. Bol proteini ile çocukların ve anne adaylarının sağlıklı gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlayan hindi eti, içerdiği folik asit ile bebeklerin beyin gelişimini destekler, içeriğindeki B12 vitamini ile kansızlığı önler ve hücre gelişimine de yardımcı olur. Hindi eti, antioksidan özelliği ile yaşlanmayı geciktirmesinin yanı sıra triptofan amino asidi içeriği ile mutluluk hormonu serotonini de harekete geçirir."



Ergün, BESD-BİR olarak tüm bu ihtiyaçlara karşılık veren önemli hayvansal protein kaynağı hindi eti için tüketiciyi eğitici ve yönlendirici çalışmalara önem verdiklerini de aktardı.

Kaynak: AA

