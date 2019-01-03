Yılbaşı Tatili İçin Alanya'ya Gelen İngiliz Turist Kayboldu
17 dakika önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesine yılbaşı tatili için gelen ve 2 gün önce kaybolan İngiliz Gary John Long'un (58), bulunması için çalışma başlatıldı.
ANTALYA'nın Alanya
ilçesine yılbaşı tatili için gelen ve 2 gün önce kaybolan İngiliz Gary John Long
'un (58), bulunması için çalışma başlatıldı. Yılbaşı
tatili için eşi Nadiya Faye Marya ile Alanya'ya gelen İngiliz Gary John Long, 1 Ocak saat 13.00 sıralarında 'Çarşıya gidiyorum' diyerek, Mahmutlar
Mahallesi'nde kaldığı aparttan ayrıldı.
Eşi geri dönmeyen Nadiya Faye Marya, Mahmutlar Jandarma
Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri kayıp turistin bulunması için çalışma başlattı.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:16 Kaynak: DHA
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