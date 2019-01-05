Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Tatili İçin Geldiği Alanya'da Kaybolan İngiliz Turist Ölü Bulundu

Yılbaşı Tatili İçin Geldiği Alanya'da Kaybolan İngiliz Turist Ölü Bulundu

9 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesine yılbaşı tatili için geldikten sonra kaybolan ve 4 gündür aranan İngiliz Gary John Long (58), muz bahçesinde ölü bulundu.

Yılbaşı Tatili İçin Geldiği Alanya'da Kaybolan İngiliz Turist Ölü Bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesine yılbaşı tatili için geldikten sonra kaybolan ve 4 gündür aranan İngiliz Gary John Long (58), muz bahçesinde ölü bulundu.

Alanya'ya yılbaşı tatilini geçirmek için eşi Nadia Faye Marya ile gelen İngiliz Gary John Long, 1 Ocak saat 13.00 sıralarında 'Şehir merkezine gidiyorum' diyerek Mahmutlar Mahallesi'nde kaldığı apart otelden ayrıldı. Long'un dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen eşi, Mahmutlar Jandarma Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. 

Başvurunun yapıldığı günden bu yana arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, akşam üzeri bir muz bahçesinde Gary John Long'un cansız bedenini buldu. Savcılık ve jandarma ekipleri tarafından incelenen Long'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:46 Kaynak: DHA

John Long, Antalya, Alanya, Güncel
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