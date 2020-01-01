Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Son Dakika

Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi

6 saat önce

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Tatil için parkı tercih edenlerin yoğunluğu nedeniyle girişte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Günübirlik ve konaklamak için gelen tatilciler, kar yağışı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Ata ve faytona binme fırsatı da bulan ziyaretçiler, doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi, piknik alanlarında sevdikleriyle vakit geçirdi.

Bu arada park çevresindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kış lastiği olmayan araçların kayması sonucu göl çevresinde sıkışıklık yaşandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri bölgedeki trafiği rahatlatma çalışmalarını sürdürürken, yetkililer Abant'a gelecek tatilcilerden kış lastiksiz yola çıkmamalarını istedi.

Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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