Yılbaşı tatilinde kalp krizi geçirerek öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı tatilinde kalp krizi geçirerek öldü - Son Dakika

Yılbaşı tatilinde kalp krizi geçirerek öldü

6 saat önce

Doğu ekspresiyle yılbaşı tatili için trenle Kars'a giden 48 yaşındaki Murat Alyay, kaldığı otele giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yılbaşı tatilinde kalp krizi geçirerek öldü, System.String[]

Doğu ekspresiyle yılbaşı tatili için trenle Kars'a giden 48 yaşındaki Murat Alyay, kaldığı otele giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Bursa'da işletmecilik yapan 48 yaşındaki Murat Alyay, yılbaşı tatili için eşiyle birlikte Doğu ekspresi turuna katıldı. Tur sonunda Kars'a gelen evli ve 1 çocuk babası Alyay, kaldığı otele giderken kalp krizi geçirdi. Ambulans ile Kars Devlet Hastanesine kaldırılan Alyay kurtarılamadı. Murat Alyay'ın cenazesi bugün Kars'tan uçakla Bursa'ya getirilecek ve ardından memleketi Büyükorhan ilçesine defnedilecek. - BURSA

Kalp Krizi, Bursa, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
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