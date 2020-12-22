Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi - Son Dakika

Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi

22.12.2020 11:58
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi, System.String[]

DOĞAL güzelliği ve İstanbul'a yakınlığı nedeniyle ön plana çıkan Sakarya'nın Sapanca ilçesi, 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı yılbaşında, tatil yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

DOĞAL güzelliği ve İstanbul'a yakınlığı nedeniyle ön plana çıkan Sakarya'nın Sapanca ilçesi, 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı yılbaşında, tatil yapmak isteyenlerin tercihi oldu. Otellere gitmek istemeyen vatandaşlar ise 4 gecelik villa kiralamak için sıraya girdi.

Birçok doğal güzelliklere sahip Sapanca ilçesi, 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanacağı yılbaşında, tatili için vatandaşlardan ilgi gördü. Gecelik, 2 kişilik konaklama fiyatlarının 2 bin TL ile 4 bin 500 TL arasında değiştiği ilçede yer alan lüks otellerde doluluk oranı yüzde 70'i geçerken, çok sayıda butik otel ise 15 gün önceden doldu. Sapanca Gölü manzaralı villa kiralayarak aileleriyle yılbaşını geçirmek isteyen vatandaşlardan ise 4 gün için 6 ila 12 bin TL arasında bir fiyat talep edildiği öğrenildi.

Yüzde 70 oranında dolu olduklarını belirten otel Müdürü Ali İhsan Bilgi, "Kesinlikle yönetmeliklerin, kanunların ve genelgelerin dışına çıkmamız imkansız. Genelge ile SPA'ların kapalı olması, insanların toplu olarak eğlenemeyecekleri bildirildi. Biz de bu genelgeye harfiyen uymak durumundayız. Otelimizde birçok aktivite ve faaliyet imkanımız varken pandemi nedeniyle bunları faal tutmamız imkansız. Hafta sonu kısıtlamaları potansiyelimizi biraz arttırdı. Hafta sonunu evde geçirmek istemeyen insanlar aileleriyle birlikte bizi tercih ederek buraya geliyorlar. Yılbaşı tatili de 4 gün süreceği için taleplerin artacağını düşünüyorum" dedi. 'YÖNETMELİĞE UYGUN HİZMET VERECEĞİZ' Bir başka otelin Genel Müdür Yardımcısı Suat Delidere, "Bu sene diğer yılbaşına göre biraz farklı olacak. Maalesef pandemi sürecinden kaynaklanan birtakım kısıtlamalarımız var. Buna istinaden eğlence ve müzik konusunda geçen yıllardaki gibi olmayacak. Fakat geriye kalan yiyecek, içecek, aktivite ve konaklama kısımlarında yönetmelik dahilinde maksimum bir şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Son dönemde talepler artmaya başladı. Bir durgunluk vardı fakat yılbaşının yaklaşması ile son zamanlarda aramalar arttı. Doluluk oranında ise yüzde 70 civarında bir beklentimiz var" diye konuştu. '15 GÜN ÖNCEDEN ODALARIMIZI DOLDURDUK'

Konaklama sorumlusu Pınar Memigüven ise, "Yaklaşık iki hafta öncesinden yılbaşı için bütün odalarımızı doldurduk. Yılbaşı için bir planımız yok. Bizim için yılbaşını diğer hafta sonlarından ayıran özellik misafirlerimize küçük jestlerimiz ve yılbaşı süslerimiz olacak. Sadece hep birlikte sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bir yemek organizasyonu planlıyoruz. Elimizden geldiğince misafirlerimizi hoş tutmaya çalışacağız" dedi.


- Sakarya
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi

İstanbul, Yılbaşı, Sakarya, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi - Son Dakika


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