Yılbaşı tatilini kar keyfiyle geçirdiler - Son Dakika
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Yılbaşı tatilini kar keyfiyle geçirdiler

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2020 yılının ilk gününde kar yağışı etkili oldu.

Yılbaşı tatilini kar keyfiyle geçirdiler, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2020 yılının ilk gününde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını gören aileler çocukları ile yılbaşı tatilini kar keyfi yaparak geçirirken karayolları ekipleri de gün boyu tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.


2020 yılının ilk günü yılbaşı tatili olması sebebiyle aileler çocukları ile birlikte kar yağışının keyfini çıkarmak için 1470 rakımlı Demirci - Simav karayolu Akçakertik mevkiine çıktı. Bazı vatandaşlar eşi ve arkadaşları ile beyaza bürünmüş ormanları objektiflerine taşımak için özçekim yaptı. Çocuklar kadar anne ve babalar da kar keyfini kayarak ve kartopu oynayarak çıkardı. Gençler de yağan karın altında ocak yakarak, semaverde çay demleyip, mangalda et pişirdi.


Kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı


Kar yağışı 1470 rakımlı Akçakertik mevkinin yanı sıra, Türkmen ve Asitepe mevkiinlerinde de etkili oldu. Kar kalınlığı ilçenin yüksek kesimlerinde 25 santimetreyi aştı. Yılbaşı tatilinde kar yağışında yolları açık tutabilmek için Demirci ve Simav karayolları ekipleri gün boyu kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yetkililer gece de kar yağışının aralıklarla devam edeceğini, hava sıcaklarının düşecek olmasından dolayı yollarda buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları ve sürücüleri uyardı. - MANİSA

Demirci, Yılbaşı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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